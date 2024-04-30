Sony готовится анонсировать очередные дорогие смартфоны

На 17 мая компания Sony запланировала проведение мероприятия, но пока не назвала, какие устройства на нём могут быть анонсированы. Не исключено, что речь идёт о смартфонах Xperia 1 VI и Xperia 10 VI. В преддверии этого события появилась информация, согласно которой модель Xperia 1 VI окажется дешевле, нежели Xperia 1 Mark V.

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Японское издание Sumaho Digest на китайской платформе Weibo пишет, что стоимость этого аппарата может составить около $1230 в пересчёте с тайваньских долларов. Речь может идти о базовой конфигурации устройства с объёмом памяти 12 ГБ и хранилищем 256 ГБ. Прошлогодняя модель Xperia 1 V в момент начала продаж стоило около $1290, поэтому новый аппарат немного подешевеет.

Речь идёт о ценах на Тайване и пока неизвестно, относится ли это снижение цены к другим регионам, в том числе к Европе. Были продемонстрированы изображения этой модели, которая получила новый форм-фактор. Аппарат стал немного короче и шире, перестав быть слишком вытянутым. По-прежнему используется дисплей OLED размером 6,5 дюйма. При этом его разрешение может сократиться с 4K до 2,5К.

Ожидается использование флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3. Ёмкость батареи по-прежнему будет составлять 5000 мАч, а мощность зарядки 30 Вт. Передняя камера должна остаться неизменной по сравнению с прошлогодним устройством.