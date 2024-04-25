HMD представила смартфоны с возможностью менять аккумуляторы

В Европе представлены первые смартфоны под брендом HMD, которыми стали модели Pulse, Pulse+ и Pulse Pro. Они имеют высокий уровень ремонтопригодности, позволяя самостоятельно менять аккумулятор и экран.

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HMD Pulse Pro стоит 180 евро и обладает экраном размером 6,65 дюйма с разрешением 90 Гц и яркостью до 600 нит. Здесь установлен процессор Unisoc T606, 4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ памяти, 128 ГБ хранилище, можно поставить карту microSD, ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки 20 Вт.

Спереди находится камера 50 Мп, сзади 50 Мп и 2 Мп. Сбоку располагается сканер отпечатков пальцев. Доступны зелёный, чёрный и фиолетовый цветовые варианты.

HMD Pulse+ и HMD Pulse стоят 140 и 160 евро, обладая одинаковым экраном, процессором Unisoc T606, аккумулятором 5000 мАч и зарядкой 10 Вт. HMD Pulse+ тоже получил 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ памяти, хранилище 128 ГБ и microSD. Спереди у него камера 8 Mп, сзади 50 Мп со вспышкой. Этот аппарат доступен в синем, зелёным и цвете Apricot Crush.

HMD Pulse поставляется с памятью 4 и 6 ГБ, хранилищем 64 ГБ, отсеком microSD. Спереди у него камера 8 Мп, сзади 13 Мп. Доступны чёрный, синий и розовый цвета. На всех трёх аппаратах установлена Android 14 с обещанием обновиться до двух следующих версий и три года выпускать обновления безопасности.

Наряду со смартфонами на сайте производителя доступны комплекты для самостоятельного ремонта.