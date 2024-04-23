Подробная информация о Pulse Pro стала известна благодаря финскому розничному продавцу Gigantti.

Недавно компания HMD анонсировала мобильный телефон, который будет выпущен совместно с Heineken и Bodega. А в настоящее время готовится к выпуску новый смартфон, о котором стало известно много новой информации, включая характеристики, цену и дату выхода.

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Компания готовится к запуску новой серии HMD Pulse, в которую входят модели Pulse и Pulse Pro. Однако подробности о Pulse Pro стали известны благодаря релизу финского ритейлера "Gigantti". Как стало известно, HMD Pulse Pro будет оснащен 6,56-дюймовой IPS LCD панелью с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Смартфон будет оснащён процессором UNISOC T606 SoC, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 256 ГБ с помощью слота для карт microSD. Также он обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Зарядка аккумуляторной батареи будет осуществляться через порт USB Type-C. На задней панели расположен основной 50-мегапиксельный датчик и 2-мегапиксельный датчик глубины, а на передней панели расположится 50-мегапиксельная камера для селфи. Что касается дополнительных возможностей, то они включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.0 и NFC. Смартфон также имеет степень защиты IP52.

На сайте указано, что цена на модель HMD Pulse Pro составит 179 евро (примерно 17 800 рублей). Другими словами, он относится к бюджетному ценовому диапазону. Продавец даже указал дату выхода устройства - 24 апреля 2024 года.