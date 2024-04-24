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Характеристики процессоров Snapdragon X Elite и Plus появились накануне анонса
Новые чипы серии Snapdragon X будут представлены 24 апреля

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Компания Qualcomm собирается представить полный перечень характеристик мобильной платформы Snapdragon X, которая скоро войдёт в состав нового поколения компьютеров на Windows 11 с поддержкой искусственного интеллекта. Анонс назначен на 24 апреля, но накануне были опубликованы характеристики четырёх моделей процессора.

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Среди них будет три 12-ядерных процессора Elite, которые различаются тактовыми частотами и скоростью графического процессора. Последним является 10-ядерный процессор Plus, который уже успел засветиться в бенчмарке Geekbench в составе устройства Microsoft Surface Pro 10.

Инженер Qualcomm недавно пообещал достойную производительность в играх благодаря этим процессорам. Скорость графического процессора находится на уровне с чипом последнего поколения Intel Core Ultra, достигая 4,6 TFLOPS. При этом производительность мобильного AMD Radeon 780M почти вдвое выше.

Microsoft полагает, что производительности новых чипов хватит, чтобы обойти MacBook Air на процессоре Apple M3.

Первые компьютеры на Windows 11 с этими процессорами должны поступить в магазины в ближайшие пару месяцев. Все они имеют как минимум 16 ГБ оперативной памяти, что является минимальным значением для работы больших языковых моделей.

#процессоры #qualcomm #snapdragon
Источник: neowin.net
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Вячеслав Безруков
01:43
Это для миллионеров реалий чтоль? Или у тя зп в 120 тыс?)))
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Вячеслав Безруков
01:42
А мы вырубим лучи на...хрен и бум играть а не фапать на лучи.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Вячеслав Безруков
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Не хватило выставить супермена ультра настройки? Тогда это точно пичаль бида
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Вячеслав Безруков
01:39
Теперь зелёным не объяснить они там то пиксели видят то без лучей играть не умеют)
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
vl
01:15
на 3060-й вообще 12Гб, красота ))
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
johnnie74
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Да как бы наоборот не получилось. На амд всегда больще ее потребление, а уж в кривопроектах она по максимуму чем-то забивается, в отличие от зеленых. И начинаются крики: "Ой, да зеленые там не могут ...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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