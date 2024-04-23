Xiaomi была первой и с чипом Snapdragon 8 Gen 3

В настоящее время флагманским процессором для мобильных устройств является модель Snapdragon 8 Gen 3, каковым он будет оставаться до конца года. Затем ему на смену будет представлен чип следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4 в рамках проводимого компанией Qualcomm осенью саммита.

Инсайдер Йогеш Брар утверждает, что первым производителем смартфонов на процессоре нового поколения будет Xiaomi. Аппарат должен относиться к серии Xiaomi 15. Это ожидаемое развитие событий, поскольку Snapdragon 8 Gen 3 впервые появился в Xiaomi 14. Сначала аппараты выпускают в Китае, а потом в остальных странах.

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У Xiaomi есть право первого выпуска смартфонов на Snapdragon 8 Gen 4, далее идут производители OnePlus и IQOO. Они могут представить смартфоны OnePlus 13 и IQOO 13.

Также этот процессор попадёт в состав продаваемых в некоторых регионах мира смартфонов Samsung Galaxy S25. Точнее говоря, здесь будет применяться разогнанная версия чипа под названием Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy.

В процессоре следующего поколения ожидается заметный прирост производительности. Также здесь будет поддерживаться FastConnect 7900 со встроенным UWB.