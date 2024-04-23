Переименованный планшет Redmi Pad Pro скоро попадёт на прилавки

Бренд Poco ведёт работу над первым для себя планшетом. В преддверии анонса этого устройства оно начинает получать сертификаты в разных странах, благодаря чему становятся известны некоторые характеристики. Планшет может получить простое название Poco Pad.

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В базе данных FCC устройство было замечено с модельным номером 2405CPCFBG. Благодаря этому стало известно о наличии операционной системы HyperOS 1.0 и поддержки стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6. Планшет будет поставляться с адаптером зарядки мощностью 33 Вт.

Также он должен получить заднюю камеру с разрешением 8 Мп, поддержкой электронной стабилизации и апертурой f/2.0. Разрешение передней камеры будет аналогичным с апертурой f/2.3.

Данный планшет представляет собой переименованную версию модели Redmi Pad Pro. Там тоже есть проводная зарядка мощностью 33 Вт и оболочка HyperOS. Здесь используется процессор Snapdragon 7s Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти.

Также будет четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, батарея ёмкостью 10000 мАч, экран LCD с диагональю 12,1 дюйма, поддержкой частоты 120 Гц, разрешением 2,5K и стеклом Corning Gorilla Glass 3.