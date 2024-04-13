По техническим характеристикам он будет точно таким же, как Redmi Pad Prо, но в новом планшете будет 5G.

Недавно на мероприятии в Китае компания Xiaomi представила смартфон Redmi Turbo 3 и планшет Redmi Pad Pro. Новый планшет может похвастать рядом впечатляющих характеристик, включая большой дисплей с высоким разрешением, емкий аккумулятор и чипсет Snapdragon 7s Gen 2.

Чипсет поддерживает 5G, но Xiaomi не предлагает сотовую связь на Redmi Pad Pro. Тем не менее, Xiaomi планирует выпустить Redmi Pad Pro с поддержкой 5G в ближайшем будущем, сообщает информационный портал "Android Headlines".

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Планшет Redmi Pad Pro 5G под кодовым названием "ruan" практически не отличается от модели без поддержки 5G, за исключением того, что он будет поддерживать сотовые сети, говорится в сообщении.

В докладе упоминается, что Redmi Pad Pro 5G будет представлен в трех моделях: 24074RPD2G, 24074RPD2I и 24074RPD2C. Эти модели, наряду с такими устройствами, как Xiaomi MIX FOLD 4 и Redmi K70 Ultra, будут доступны сначала в Китае. Также утверждается, что планшеты 5G будут выпущены на мировые рынки под брендом POCO. Ранее сообщалось, что Redmi Pad Pro будет известен как POCO Pad на мировом рынке.

Согласно релизу, Redmi Pad Pro 5G также будет поддерживать E-SIM, что означает, что пользователям больше не нужно будет вставлять физическую SIM-карту внутрь устройства для звонков и передачи данных.

Redmi Pad Pro оснащен 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2,5K, переменной частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и имеет сертификат TUV Rheinland. Он совместим с магнитным стилусом и оснащен четырьмя динамиками и двумя микрофонами с поддержкой Dolby Atmos. В него встроен процессор Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Среди прочих характеристик: аккумулятор емкостью 10 000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт; Android 14 с поддержкой HyperOS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и USB 3.0, Bluetooth 5.2 и 3,5-мм разъем для наушников.