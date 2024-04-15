Предполагается, что будущий смартфон представляет собой переименованный Redmi K70

Ожидается, что в ближайшее время будет выпущен новый смартфон серии POCO F. Речь идет об устройстве POCO F6 Pro, недавно появившееся на крупной сертификационной платформе, которая раскрыла некоторые подробности о предстоящем устройстве.

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Некоторое время назад на платформе NBTC был обнаружен смартфон под номером модели 23113RKC6G, которому соответствует будущий POCO F6 Pro. В то же самое время данное устройство прошло сертификацию FCC. Последние сообщения показали, что устройство из коробки будет работать под управлением собственной оболочки HyperOS первой версии на базе ОС Android 14. Список также подтверждает, что за автономную работу будущего POCO F6 Pro будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4880 мАч, которая в официальных документах будет указываться как 5000 мАч.

Данные, опубликованные в сертификате подтверждают, что устройство также будет поддерживать беспроводной интерфейс Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Тот кто находится в теме, вероятно, обратят внимание, что номер модели 23113RKC6G практически идентична номеру модели 23113RKC6C, принадлежащему Redmi K70. Напомню, что Redmi K70 был анонсирован на китайском рынке еще пол года назад, в ноябре 2023 года. Из этого можно сделать вывод, что POCO F6 Pro по большому счету является переименованным Redmi K70 для глобального рынка. К большому сожалению, подробности о POCO F6 Pro, включающие основные характеристики и функционал, остаются неизвестными.

Но если исходить из того, что будущий флагман POCO является переименованным Redmi K70, то покупатели могут рассчитывать на OLED-дисплей с частотой 120 Гц, разрешением 2K, максимальной яркостью 4000 нит и поддержку Dolby Vision. Работать смартфон будет на прошлогоднем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2, компанию которому составят до 16 ГБ оперативной памяти. Помимо упомянутого выше аккумулятора емкостью 5000 мАч, новинка может получить собственный управляющий аккумулятором чипсет Surge G1. Заряжаться телефон будет от блока питания мощностью 120 Вт. Что касается камер, то POCO F6 Pro получит тройной модуль на задней стороне с основным объективом разрешением 50 мегапикселей, а за видеозвонки и селфи будет отвечать 16-мегапиксельная камера на передней панели.