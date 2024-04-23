Невысокая стоимость первого электромобиля Xiaomi привлекла внимание покупателей

Известная больше своими смартфонами, фитнес-браслетами, пылесосами и многим другим, китайская компания Xiaomi недавно анонсировала свой первый электромобиль SU7. На родине производителя этот электромобиль пользуется огромным спросом. Уровень заказов превосходит ожидание Xiaomi в 3-5 раз.

Об этом рассказал генеральный директор компании в рамках двухчасовой трансляции в китайской социальной сети Douyin. Трансляцию смотрели более 34 млн зрителей.

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Только в первые сутки было получено 88 898 заказов на этот электромобиль. Его стоимость составляет около $30 000, что на $4 000 дешевле по сравнению с Tesla Model 3. Такой успех заставил конкурирующих китайских автопроизводителей снижать цены на свои предложения и вводить различные акции, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Подобный уровень спроса означает, что некоторым заказчикам предстоит ждать доставки автомобиля на протяжении 30 недель. Поставки модели SU7 Founder's Edition стартовали 3 апреля. Данный вариант электромобиля был выпущен в количестве всего 5 000 экземпляров для самых первых покупателей.

Постепенно добирается до своих владельцев и стандартный вариант автомобили. 18 апреля первая партия была отправлена покупателям из Пекина и Шэньчжэня. Это произошло на 12 дней раньше запланированного. До конца месяца начнётся распространение комплектации Max, а в конце мая начнёт отправляться покупателям комплектация Pro.

Несмотря на большой спрос, Xiaomi может продавать эти автомобили себе в убыток. Впрочем, карманы у Xiaomi глубокие, поэтому чтобы получить значительную долю рынка электромобилей, компания может себе позволить финансовые траты. Спрос на электромобили снижается, а производителей много, в первую очередь в Китае.

Между тем, аналитики утверждают, что сейчас Xiaomi теряет на каждом проданном электромобиле примерно $9 500.