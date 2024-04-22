Компания Xiaomi объявила, что работает над "сотнями функций искусственного интеллекта", которые появятся во всем семействе Xiaomi 14, а первым их обладателем станет Xiaomi 14 Ultra.

Компания Xiaomi, как и прежде, стремится быть в авангарде мобильной индустрии, к добру или к худу. Они были одними из первых производителей, которые представили Snapdragon 8 Gen 3, и с учетом того, что этот чип поддерживает генеративный искусственный интеллект благодаря встроенному движку искусственного интеллекта от Qualcomm, то, о чем мы расскажем в этой статье, не станет сюрпризом.



Согласно информации, опубликованной на Gizmochina, китайский производитель начинает тестирование своих возможностей искусственного интеллекта, по крайней мере, внутри компании известный как "AI Treasure Chest". И на данный момент кажется, что его первым получателем станет Xiaomi 14 Ultra.

источник: ru.freepik.com

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Согласно имеющейся у нас информации, этот AI Treasure Chest представляет собой набор из сотен функций искусственного интеллекта, призванных улучшить пользовательский опыт, предлагаемый HyperOS в настоящее время.



Одна из них, под названием AI Surprise Wallpaper, привлекла внимание СМИ, хотя подробностей не так много. Можно предположить, что эта программа способна считывать интересы владельца телефона и предлагать обои, созданные искусственным интеллектом.



По всей видимости, компания планирует период тестирования, который продлится с 18 апреля по 2 августа 2024 года. По данным СМИ, на участие в тестировании зарегистрировались 78 человек, и еще осталось более 40 000 мест для присоединения к тестовой команде.



По информации СМИ, источник, близкий к Xiaomi, сообщил, что в ближайшее время будут выпущены первые 100 функций. Среди них, предположительно, будут обои AI Surprise Wallpaper, утверждает издание. Однако ожидается, что эти функции будут направлены на повышение производительности, помогая пользователям в написании документов.