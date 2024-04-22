Galaxy C55 становится очередным бюджетным смартфоном Samsung

Компания Samsung выпустила на мировой рынок очередной смартфон средней ценовой категории. В частности, Galaxy C55 поступает в продажу в Китае.

На Android уже был аппарат с подобным названием производства компании Realme. Однако у смартфона Samsung с ним мало общего. Это бюджетный смартфон с экраном Super Amoled размером 6,7 дюйма, разрешением FHD+.

реклама

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и обладает объёмом оперативной памяти 8 ГБ или 12 ГБ. Объём хранилища в обоих случаях составляет 256 ГБ. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность проводной зарядки 45 Вт, как у флагманских смартфонов Samsung.

Основная камера обладает разрешением 50 Мп, есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и не лучшая камера макро 5 Мп. Разрешение передней камеры составляет 50 Мп. Задняя сторона получила кожаное покрытие и доступна в оранжевом и чёрном цветовых вариантах.

Продажи пока не начались, но базовая версия в Китае будет стоить 1999 юаней, тогда как модель с объёмом памяти 12 ГБ оценили в 2299 юаней.