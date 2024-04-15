Смартфон набрал 1026 баллов в одноядерных тестах и ​​2384 в многоядерных тестах.

Несколько недель назад в листинге Google Play Console появилась информация о том, что Samsung планирует возродить серию Galaxy C, выпустив смартфон Galaxy C55. А теперь устройство появилось на Geekbench, раскрыв некоторые ключевые детали и показатели производительности.

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Galaxy C55 5G (номер модели SM-C5560) набрал 1026 баллов в одноядерном тесте и 2384 балла в многоядерном тесте на Geekbench. Стало известно, что он оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 1 с частотой 2,40 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и Adreno 644 GPU. Листинг Geekbench не раскрывает никакой дополнительной информации, но благодаря предыдущим отчетам некоторые другие спецификации уже известны.

Ожидается, что Galaxy C55 5G будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ 1080 x 2400 пикселей и плотностью пикселей 450 ppi. Что касается камеры, то ожидается тройная задняя камера, включая 50-Мп основной сенсор, и аккумулятор емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Что касается операционной системы, то, скорее всего, это будет One UI 6.0/6.1 на базе Android 14. Поскольку эта модель предназначена для китайского рынка, скорее всего, она не будет выпущена в глобальном масштабе. Но пока не было официального подтверждения, делать выводы рано.