Скорость чтения данных в Nintendo Switch 2 будет достигать 1,4 ГБ/с

Слухи относительно намерения Nintendo выпустить второе поколение своей крайне популярной портативной игровой консоли Switch существуют уже давно. Последний слух говорит об использовании в новой модели 5-го поколения флеш-памяти Samsung V-NAND. По сравнению с предшественником это означает огромный шаг вперёд.

Информации появилась на YouTube и в профиле бывшего старшего директора подразделения решений для устройств Samsung Electronics на сайте LinkedIn. Он работал в компании до 2019 года и среди прочего занимался разработкой памяти для неназываемого устройства Nintendo.

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Консоль нового поколения требует более высокой скорости чтения данных, которую и обеспечит вышеназванная память. В настоящее время она уже не является наиболее современной, поскольку Samsung работает над 9-м и 10-м поколением V-NAND. В любом случае, скорость чтения данных значительно вырастет по сравнению с первой Nintendo Switch.

О новой консоли известно мало. Сообщалось, что она снова будет работать на процессоре Nvidia. Чип T239 будет намного мощнее по сравнению с нынешним Tegra X1, поддерживая современные технологии вроде DLSS и реконструкции лучей.