Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Игровая консоль Nintendo Switch 2 может получить 5-е поколение памяти Samsung V-NAND
Скорость чтения данных в Nintendo Switch 2 будет достигать 1,4 ГБ/с

реклама

Слухи относительно намерения Nintendo выпустить второе поколение своей крайне популярной портативной игровой консоли Switch существуют уже давно. Последний слух говорит об использовании в новой модели 5-го поколения флеш-памяти Samsung V-NAND. По сравнению с предшественником это означает огромный шаг вперёд.

Информации появилась на YouTube и в профиле бывшего старшего директора подразделения решений для устройств Samsung Electronics на сайте LinkedIn. Он работал в компании до 2019 года и среди прочего занимался разработкой памяти для неназываемого устройства Nintendo.

реклама

Консоль нового поколения требует более высокой скорости чтения данных, которую и обеспечит вышеназванная память. В настоящее время она уже не является наиболее современной, поскольку Samsung работает над 9-м и 10-м поколением V-NAND. В любом случае, скорость чтения данных значительно вырастет по сравнению с первой Nintendo Switch.

О новой консоли известно мало. Сообщалось, что она снова будет работать на процессоре Nvidia. Чип T239 будет намного мощнее по сравнению с нынешним Tegra X1, поддерживая современные технологии вроде DLSS и реконструкции лучей.

#samsung #nintendo #switch
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung Galaxy Z Flip 6 прошёл тестирование на GeekBenchс чипсетом от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Samsung Galaxy Z Flip 6 появился в базе данных GeekBench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
14
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
+
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
1
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
2
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
4
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
2
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
7
В сети опубликованы рендеры будущих Apple Watch Series X
+
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
Google представила апрельское обновление для Pixel 7 и 8
+
Военкоры: У украинских войск есть три ключевых железнодорожных маршрута снабжения
1
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
1
Xiaomi 11T Pro получил обновление HyperOS
2
OnePlus Ace 3 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ встроенной памяти
+
Salad арендует видеокарты геймеров для генерации непристойного контента
3
Яндекс выпустил новые устройства для умного дома с Алисой
+
Microsoft планирует сделать обязательной активацию Microsoft Account при установке Windows 10
1
США заблокировали продвижение членства Палестины в ООН
+
EK представила новый водоблок для скальпированных процессоров AMD AM5
+
TSMC признала, что рынок полупроводниковых компонентов восстанавливается медленнее ожидаемого
1

Популярные статьи

Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
50
Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
20
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
10
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
30
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
214
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
12
Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана
14
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
12
Обзор игры The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena – так и закончился Риддик
+
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
10

Сейчас обсуждают

Александр Бельский
21:30
Не-а, официальный (по Tecnical City) TDP I7 равен 95 Вт, против 60 у I3, при этом у I3 частоты 3.5/4.7 против 2.9/3.5 у I7, а производительность выше почти на 400%, и у I3 на 4 мб больше кеша. Тобишь ...
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
Nvidia&Intel Hater
21:29
с тобой, чмошник ,никто не будет культурно общаться -запомни то.С вами опущенками общаться -зафаршмачиться.Кому то надо
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
21:28
Да ка раз мы против вас гомогеев .у вас там клуб прогрессивные голубчики -вон шешун не скрывал.вы защеканы
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
УдалЁн
21:26
Вы меня в свой кружок не пихайте. Мне такое не интересно
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Ашот Карабас
21:26
Понятно, последние 12 лет апгрейдица на интуле не было никакгого смысла, индустрию двигала только АМД
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
Nvidia&Intel Hater
21:25
нет -первые места занимает Генка -монитор ,потом шешун во всех проявлениях ,ну и конечно же ты.список защеканов зеленозадых к счастью не так велик.А ну конечно же Cossac -тоже из вашего клуба
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
УдалЁн
21:25
Брат? Вот вряд-ли таких как ты людей братьями назвать можно. Только в контексте - в семье не без урода.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
21:23
Думаю уже такой
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
УдалЁн
21:23
Ты сверху за щеку просил, а теперь других людей гомогеями называешь. Тебя за пропаганду уже закрыть можно. Попробуй культурно общаться а не как алкаш-наркоман
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Dzhereli
21:21
Дейс Ган тихо ржёт в сторонке
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем