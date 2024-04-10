Эмулятор Nintendo Switch с именем Sudachi обновился и теперь предлагает поддержку главного меню консоли через функцию QLaunch

Эмулятор Nintendo Switch с именем Sudachi обновился и теперь предлагает поддержку главного меню консоли через функцию QLaunch. Это означает, что пользователи теперь могут имитировать домашнее меню Nintendo Switch на своих компьютерах с помощью этого эмулятора. Это очень важное обновление, которое позволит пользователям получить полный опыт работы с консолью, даже если у них нет оригинального устройства. Новая сборка Sudachi также поддерживает прошивку 18.0.0, что означает, что эмулятор сможет запускать игры, требующие этой конкретной версии прошивки.

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На момент появления Sudachi в разработке уже было несколько других эмуляторов, таких как Yuzu. Тем не менее, Suyu столкнулся с проблемами после своего выпуска и разработка была приостановлена. Sudachi стал преемником Yuzu и успешно продолжал развиваться. Он стал популярным, поскольку предоставлял возможность запускать и играть в игры Nintendo Switch на компьютере.

Однако не все были рады появлению Sudachi и других эмуляторов Nintendo Switch. Nintendo сама использовала данные от этих эмуляторов для борьбы с пиратством. Телеметрические данные от Sudachi и других эмуляторов были использованы компанией, чтобы доказать, что эти эмуляторы были использованы для незаконных целей, таких как воспроизведение и распространение пиратских копий игр. Поэтому разработчики были вынуждены внести изменения в эмулятор и внедрить дополнительные меры защиты.