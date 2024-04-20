Vivo представила у себя на родине аппарат на процессоре Snapdragon 4 Gen 2

В Китае компания Vivo анонсировала очередной смартфон линейки Y. Модель Y200i выходит на смену представленному менее чем полгода назад Y100i. Аппарат получил обновлённый внешний вид и ряд других изменений.

Устройство обладает плоской рамкой и сканером отпечатков сбоку на корпусе в составе кнопки питания. Задняя поверхность рельефная и содержит круглый модуль камер. Имеется защита от воды и пыли уровня IP64.

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Спереди находится экран LCD размером 6,72 дюйма с разрешением FHD+. Частота у него достигает 120 Гц, яркость 1800 нит. Здесь же располагается передняя камера 8 Мп. Разрешение основной камеры сзади равно 50 Мп, имеется камера для портретной съёмки 2 Мп.

Это устройство работает на достаточно скромном процессоре Snapdragon 4 Gen 2. Оперативной памяти у него 12 ГБ, объём хранилища 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора выше среднего и составляет 6000 мАч при поддержке зарядки мощностью 44 Вт. Установлена система Android 14 с OriginOS 4.

Предлагаются синий, белый и чёрный цвета. Базовая версия 8/128 ГБ стоит 1599 юаней, 12/256 ГБ 1799 юаней, 12/512 ГБ оценили в 1999 юаней. Продажи стартуют 27 апреля.