Анонсированный месяц назад аппарат Vivo можно приобрести в Европе

В конце марта компания Vivo представила на европейском рынке свой очередной смартфон V40 SE. Не прошло и месяца, как аппарат поступил в продажу у некоторых европейских розничных сетей. В частности, в Германии устройство стоит 279 евро, а в Австрии 299 евро. Наверняка новинка скоро будет доступна и в прочих странах и у других продавцов.

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V40 SE получил дисплей AMOLED 6,67 дюйма с разрешением 1080 x 2400, 120 Гц с яркостью 1800 нит. Он работает на Snapdragon 4 Gen 2, у него 8 ГБ памяти, хранилище 256 ГБ с поддержкой карт памяти. Сзади камер три, главная из которых обладают разрешением 50 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп. Спереди разрешение камеры 16 Мп.

Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, есть зарядка 44 Вт. Доступны чёрный и фиолетовый цветовые варианты. Последний имеет заднюю поверхность из искусственной кожи.