В конце февраля данный смартфон с процессором Snapdragon 4 Gen 2 набрал 3199 баллов в одноядерном тесте и 7931 балл в многоядерном тесте.

Компания vivo презентовала смартфон y200 в прошлом году, и сейчас, кажется, готовится к выпуску новой модели — vivo y200i. На сайте china telecom появился смартфон под номером модели v2354a, который является вышеупомянутой моделью. На данном сайте были раскрыты его дизайн, технические характеристики и цена. Y200i имеет 6,72-дюймовый дисплей с разрешением 2408 x 1080 пикселей. Возможно, это ЖК-панель, учитывая небольшую цену смартфона. Размеры телефона составляют 165,70 x 76,00 x 7,99 мм, а вес - 199 грамм, что делает его удобным для повседневного использования. В основе смартфона лежит чип Snapdragon 4 Gen 2, это улучшение по сравнению с предыдущей моделью y200.

реклама

На задней панели y200i размещена двойная камера с основным датчиком на 50 МП и вторичным макросенсором на 2 МП. На передней панели есть 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Также у него есть аккумулятор емкостью 6000 мА*ч и поддержка порта USB-C для зарядки. По поводу подключений, y200i предлагает стандартные опции, такие как Bluetooth и Wi-Fi, а также разъем для наушников 3,5 мм и поддержку навигации GPS и Beidou.

В дополнение к появлению на сайте telecom, смартфон также появился на сайтах сертификации Geekbench и 3C. Смартфон с вышеуказанным процессором набрал высокие баллы в тестах производительности, а 3C подтвердил поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт для vivo y200i. Стартовая цена на vivo y200i будет около 1799 иен (около 23 000 рублей) за версию с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Варианты с 12 ГБ ОЗУ и памятью на 256 ГБ и 512 ГБ стоят соответственно 1899 иен (примерно 24 500 рублей) и 1999 иен (примерно 26 000 рублей). Несмотря на то, что официальная дата выпуска пока не объявлена, появление на разнообразных сертификационных сайтах намекает на то, что скоро он будет официально представлен.