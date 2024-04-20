Награда за добытый блок биткоина уменьшилась до 3,125 BTC

Награда за добычу блока биткоина периодически сокращается вдвое. Это происходит раз в несколько лет и обычно ведёт к заметным последствиям, таким как рост стоимости биткоина и уменьшение хешрейта сети.

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На этот раз халвинг случился 20 апреля при добыче блока под номером 840000. Отныне награда за добычу блока составляет 3,125 BTC. Отключение неэффективных ASIC-майнеров приводит к падению хешрейта сети. Она должна вырасти, когда уменьшится сложность майнинга, придя в итоге в новое равновесное состояние.

В момент халвинга в 2012 году курс биткоина был $10, в 2016 году $650, в 2020 году $8800. В настоящее время биткоин стоит около $64000.

Предыдущие три халвинга приводили в итоге к росту стоимости биткоина от 200% до 1000%. Если подобные оптимистичные сценарии повторятся, с учётом курса в данный момент цена в обозримом будущем вырастет между $192000 и $704000.

Инвестиционная компания Bernstein полагает, что к концу следующего года капитализация всего рынка криптовалют увеличится до $7,5 трлн с нынешних $2,3 трлн. Если доля биткоина при этом останется на нынешнем уровне около 54%, его курс будет около $210000.

Если судить по опыту прежних лет, для инвесторов наиболее выгодной стратегией была покупка биткоина за 6 месяцев до халвинга и продажа через 18 месяцев после. Из этого следует, что новый рекорд курса биткоина может быть достигнут ближе к концу 2025 года.

Впрочем, нет никаких гарантий, что тенденции минувших лет повторятся. На рынке криптовалют постоянно происходят изменения. К числу наиболее значительных за последнее время можно отнести спотовые биткойн-ETF, что привело к заметному росту курса.