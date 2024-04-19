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kosmos_news
Биткоин-кит купил 1700 BTC за два дня
Всего за два дня трейдер приобрел 1700 биткоинов, в то время как цена ведущей криптовалюты падала. Киты реагируют на настроения рынка.

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Так называемый кит — участник рынка с большим количеством прибыльных финансовых инструментов — начал покупать криптовалюту в марте, когда биткоин все еще торговался на максимуме. Всего за несколько недель он приобрел 3760 BTC, а недавно купил еще 300 BTC.

Поскольку биткоин колеблется около отметки в $62 000, эти действия показывают, что некоторые киты рассматривают снижение как прекрасную возможность войти на рынок. И это несмотря на недавнее падение курса с рекордного максимума в $73 000.

По данным Lookonchain, платформы отслеживания транзакций в блокчейне, этот загадочный инвестор приобрел более 3000 биткоинов за очень короткий период времени. Последние 300 BTC были на днях куплены на ведущей бирже Binance, а затем переведены на собственный кошелек.

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Этот кит за месяц вложил в крипту $242 млн. Средняя цена покупки одного биткоина составила $64 500. Стоит отметить, что этот криптоинвестор также приобрел еще 1400 биткоинов в среду, 17 апреля, при средней цене за монету более $64 800. То есть за пару дней он купил 1700 монет.

Судя по всему, этот биткоин-кит, похоже, регулярно покупает BTC, чтобы снизить среднюю цену входа на рынок. Краткосрочное движение цены биткоина, которая упала с $73 000 до $60 000 за месяц, зависит не только от внутренних рыночных механизмов. Есть зависимость также и от геополитических событий, таких как напряженность между Ираном и Израилем. 19 апреля цена биткоина находится на отметке $62 000 и продолжает демонстрировать некоторую стабильность на этом уровне.

Также стоит отметить, что киты время от времени ликвидируют позиции, что наносит удар по рынку. Так было, например, пару лет назад, в преддверии кризиса. Неизвестное лицо или организация вывели почти миллиард долларов в криптовалютах с Coinbase Pro, подразделения известной криптобиржи. В частности, это было около 48 000 биткоинов на сумму $940 млн. До тех пор больше монет было перемещено только один раз.

Как показали данные провайдера Cryptoquant, 32 000 BTC хранились на кошельке Coinbase Pro от трех до пяти лет. Однако для того, чтобы оценить важность транзакции для криптосообщества, не хватает достоверной информации. Через короткое время 8000 BTC были возвращены обратно в Coinbase. Транзакции проводились партиями по 122,61 биткоина каждая. За этим процессом могли стоять институциональные инвесторы.

Такие крупные сделки — как покупка монет 17 апреля, так и продажа BTC — могут нервировать частных инвесторов. Институциональные инвесторы, похоже, готовы сейчас покупать монеты, поскольку 20 апреля состоится халвинг, и курс BTC, как ожидается, пойдет вверх. Фондовый рынок также значительно восстановился за последние несколько дней.

#криптовалюты #биткоин #инвестиции #трейдинг
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