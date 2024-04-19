GeForce RTX 4060 может занимать в системном блоке очень мало места

Одним из главных достоинств бюджетной видеокарты GeForce RTX 4060 является использование небольшого графического процессора AD107 и только четырёх чипов памяти. В результате размер всей печатной платы также невелик. Благодаря этому производители способны предлагать низкопрофильные видеокарты. Именно такая карта была представлена в Японии брендом GALAX.

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Длина новой модели составляет лишь 18,2 см, высота 6,9 мм. Карта занимается в системном блоке два слота, используя систему охлаждения с алюминиевыми рёбрами и три вентилятора по 40 мм.

Несмотря на небольшой размер, на карте уместились два разъёма DisplayPort 1.4 и столько же HDMI 2.1a. Питание подаётся через один 8-контактный разъём PCIe на задней стороне платы, так что там может потребоваться дополнительное пространство. Печатная плата белого цвета, с белым кожухом кулера и вентиляторами.

Среди других производителей низкопрофильные карты RTX 4060 уже успели предложить Asus и Gigabyte.