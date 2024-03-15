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ddr22
ASUS представила низкопрофильные видеокарты GeForce RTX 3050 BRK 6 ГБ
ASUS готовит собственные низкопрофильные модели с двумя вентиляторами, о чем свидетельствуют официальные страницы продуктов

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Недавний анонс NVIDIA "нового" игрового GPU начального уровня состоялся в виде пользовательских видеокарт GeForce RTX 3050 6 ГБ. Отсутствие референсной модели иногда свидетельствует о заниженных ожиданиях, но партнеры NVIDIA смогли представить разнообразные варианты. 

В начале прошлого месяца компания Galax представила низкопрофильный карту с белым дизайном - GeForce RTX 3050 6 ГБ с питанием от слота представляет собой идеальное решение для сверхкомпактных сборок с низким энергопотреблением. ASUS готовит собственные низкопрофильные модели с двумя вентиляторами, о чем свидетельствуют официальные страницы продуктов. Листинги не раскрывают даты выхода и рекомендованные цены для карты GeForce RTX 3050 LP BRK 6 GB. 

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ASUS считает, что обе модели предлагают "большую производительность в маленьком корпусе".
Энтузиасты низкопрофильных карт тепло встретили новые решения на базе графического процессора GeForce RTX 4060 от ASUS и GIGABYTE, но заявленная цена свыше $300, скорее всего, оттолкнула бюджетных покупателей.

Цена до 200 долларов - более приемлемая перспектива, особенно для сборщиков систем, которым не так важна передовая игровая производительность. Разъем DVI-D обеспечивает совместимость со старыми стандартами наряду с современными стандартами портов: HDMI 2.1 и DP 1.4a. Как уже упоминалось, ASUS не раскрывает свою ценовую политику на карту GeForce RTX 3050 LP BRK 6 GB (и ее OC-вариант) - модели Dual и Dual OC продаются в диапазоне $170-180. Специалисты по видеокартам считают, что дизайн LP BRK будет стоить немного дороже обычных продуктов.

#asus
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