Vivo предлагает европейским пользователям аппарат средней ценовой категории

Наряду со своими складными смартфонами, компания Vivo представила классическую модель V40 SE 5G. Этот аппарат относится к средней ценовой категории, но стоимость устройства названа пока не была. Купить его предлагается в Европе и в Австралии. Этот смартфон станет официальным аппаратом чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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Устройство обладает экраном Ultra Vision AMOLED с разрешением размером 6,67 дюйма 1080 x 2400. Частота обновления у него 120 Гц, яркость достигает 1200 нит, чего хватит для просмотра на открытом воздухе. Яркость контента HDR ещё выше и может составлять 1800 нит. Поддерживается цветовой диапазон DCI-P3, поэтому цвета здесь довольно яркие. Размеры устройства равны 158,3 х 73,1 х 7,79 мм, весит аппарат 185,5 г.

Внутри находится процессор Snapdragon 4 Gen 2, которого хватит для повседневных задач и не самых тяжёлых игр. Объём оперативной памяти типа LPDDR4 составляет 8 ГБ, хранилище UFS 2.2 256 ГБ. Последнее значение можно увеличить ещё на 1 ТБ благодаря карте памяти microSD. Установлена система Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14.

Сзади находятся основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и ещё одна камера на 2 Мп. Разрешение камеры спереди 16 Мп.

Ёмкость батареи равна 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 44 Вт. От нуля до 50% смартфон заряжается почти за 25 минут. Технология Smart Charging Engine 2.0 и защита Overnight Charging Protection призваны обеспечить большую долговечность батареи.

Аппарат чёрного цвета обладает задней панелью из композитного пластика, а фиолетовый получил панель из веганской кожи. В обоих случаях в экране находится сканер отпечатков пальцев, а корпус защищён стандартом IP54.