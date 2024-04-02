Samsung Galaxy M55 5G будет работать на SoC Snapdragon 7 Gen 1.

Подтверждено что Samsung Galaxy M55 5G появится в ближайшее время в Индии вместе с Galaxy M15 5G. Samsung также представила варианты цвета и несколько ключевых характеристик телефона, включая набор микросхем, камеру, дисплей, аккумулятор и информацию о зарядке. Телефоны уже были недавно представлены на некоторых мировых рынках.

На микросайтах Amazon для Galaxy M55 5G и Galaxy M15 5G подтверждают, что телефоны поступят в продажу в Индии 8 апреля в 12 часов по восточному времени. На страницах представлены несколько ключевых характеристик телефонов. Galaxy M55 5G будет предлагаться в стране в джинсово-черном и светло-зеленом оттенках. В то время как Galaxy M15 5G будет представлен в трех цветовых вариантах - Blue Topaz, Celestine Blue и Stone Grey.

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Индийский вариант Galaxy M55 5G будет поставляться с SoC Snapdragon 7 поколения 1 от Qualcomm, 6,7-дюймовым дисплеем full HD + Super AMOLED Plus с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Он оснащен технологией Vision Booster, которая помогает пользователям четко видеть экран даже при ярком солнечном свете. Телефон оснащен аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Что касается оптики, Galaxy M55 5G оснащен тройной камерой заднего вида, включая 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS). Телефон оборудован 50-мегапиксельным сенсором фронтальной камеры для селфи и видеозвонков. В нем есть функция ночной съемки и инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, такие как программа для вырезания изображений и объектный ластик.

Galaxy M15 5G оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 6100 + и 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED. Он также оборудован 50-мегапиксельной тройной камерой заднего вида. Телефон будет питаться от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, который обеспечивает время автономной работы до двух дней.

Также подтверждено, что обе модели Galaxy M55 5G и Galaxy M15 5G оснащены Samsung Knox Security, в то время как Samsung Wallet будет поставляться с функцией Samsung Wallet.

Более ранняя утечка предполагала, что Galaxy M55 5G будет продаваться в Индии по цене 26 999 рупий ($323) за опцию 8 ГБ + 128 ГБ, в то время как варианты 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ могут стоить 29 999 рупий (359 $) и 32 999 рупий (395 $) соответственно. Стоимость Galaxy M15 5G оценивается в 13 499 рупий (161$) за вариант 4 ГБ + 128 ГБ и 14 999 рупий (179 $) за вариант 6 ГБ + 128 ГБ.