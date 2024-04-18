Sea of Thieves готовится к релизу на PlayStation

Посвящённая жизни пиратов приключенческая видеоигра Sea of Thieves производства Rare была представлена в 2018 году. За минувшие той поры 6 лет она набрала десятки миллионов игроков на консолях Xbox и компьютерах. Если говорить конкретнее, количество сыгравших на неё составляет 40 млн человек.

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Согласно последнему анонсу, этот результат является суммой покупок игры на Xbox, в магазине Microsoft Store и в магазине Steam. В честь достижения такой вехи с 19 по 22 апреля будет проведена акция Gold & Glory Weekend, в рамках которой повышаться репутация, золото, сезонная известность, верность и репутация гильдии.

За время своего существования игра получила множество обновлений с бесплатным контентом, квестами, техническими усовершенствованиями. На подходе 12-й сезон, где также будет немало новинок.

Главное же, что скоро игра появится на консолях PlayStation. Через несколько дней она будет доступна на PlayStation 5 после завершения закрытого бета-тестирования. Релиз здесь состоится 30 апреля.