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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
СМИ: у Xbox большие проблемы, издатели и крупные разработчики теряют интерес к платформе
Зато Фил доставил немало хлопот игрокам из РФ и РБ. Просчитался... но где?

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Индустрия видеоигр встревожена новостями о судьбе Xbox: продажи консолей снижаются, что вызывает беспокойство среди сторонних издателей. Они задумываются о целесообразности поддержки платформы в свете текущих тенденций. Глава GamesIndustry.biz Кристофер Дринг привёл данные, собранные на престижной конференции GDC 2024, которые подтверждают эти опасения.

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Продажи Xbox и связанных с ними игр в Европе падают с каждым месяцем; даже крупные издатели, инвестировавшие в крупномасштабные релизы, пожалели о своих вложениях. Похоже, что ведущие разработчики и издатели предпочитают фокусироваться на более прибыльных платформах, таких как ПК и PlayStation 5.

В феврале 2024 года Microsoft заявила о смене стратегии, которая включает выпуск своих эксклюзивов на консолях конкурентов. Это решение воспринимается как способ увеличить доходы на базе широкой аудитории PlayStation. На новых платформах уже стали доступны игры Hi-Fi Rush и Pentiment, а в ближайшее время к ним присоединятся Grounded и Sea of Thieves.

Несмотря на скептицизм относительно Xbox, Microsoft сообщает о планах по восстановлению своего игрового бизнеса. Ожидается, что следующее поколение консолей обеспечит значительный технологический прорыв. Фил Спенсер также успокаивает поклонников Xbox речами о приверженности физическим носителям, вопреки сокращению их наличия в розничных магазинах Европы и закрытию соответствующих подразделений компании.

Ситуация с Xbox Series вызывает вопросы о будущем Microsoft на рынке игровых консолей, но, по крайней мере, компания продемонстрировала готовность адаптироваться к сложным условиям рынка и наметила путь вперёд.

#microsoft #xbox
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