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Zerox852
Планшет OnePlus Pad 2 может появится во второй половине 2024 года
Планшет OnePlus Pad 2 получит существенные улучшения характеристик по сравнению с прошлой моделью.

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OnePlus Pad, выпущенный на мировом рынке в феврале 2023 года, стал популярным среди пользователей благодаря своим характеристикам и доступной цене. В октябре прошлого года бренд выпустил более бюджетную версию, OnePlus Pad Go, предназначенную для индийского рынка.

Теперь поступают сообщения о том, что OnePlus работает над преемником оригинального OnePlus Pad, который, как ожидается, будет называться OnePlus Pad 2. Согласно информации инсайдера Макса Джамбора, OnePlus Pad 2 может быть выпущен во второй половине 2024 года.

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Хотя никаких конкретных подробностей о OnePlus Pad 2 пока не раскрыто, можно ожидать, что он превзойдёт своего предшественника по производительности, возможностям и дизайну. Ходят слухи, что OnePlus Pad 2 может дебютировать в Китае под названием OPPO Pad 3, как это было с оригинальным OnePlus Pad.

В то же время есть мнения и об OPPO Pad 3. Согласно сообщениям, планшет будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что значительно повысит мощность устройства по сравнению с Dimensity 9000 SoC, используемым в OPPO Pad 2. Ожидается, что OPPO Pad 3 появится во втором квартале 2024 года, то есть между апрелем и июнем.

Хотя точные сроки запуска OnePlus Pad 2 и OPPO Pad 3 ещё не подтверждены, ожидается, что они будут выпущены в течение одного и того же временного интервала. Возможно, OnePlus Pad 2 будет доступен на мировом рынке, а OPPO Pad 3 будет ограничен китайским рынком.

По мере приближения даты выпуска ожидается больше информации о OnePlus Pad 2, включая его технические характеристики, нововведения и цену.

#oneplus #планшет
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