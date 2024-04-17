Motorola Edge 50 Ultra получил экран 6,7 дюйма с частотой 144 Гц

Компания Motorola на этой неделе официально представила очередной флагманский смартфон Edge 50 Ultra. В плане дизайна аппарат похож на недавно выпущенную модель Edge 50 Pro. Это означает наличие квадратного выступа камеры, которых здесь три. Будут доступны три цветовых варианта, в том числе с отделкой из кожи и из дерева. У всех трёх рамка выполнена из алюминия со специальной обработкой.

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Аппарат получил экран LTPS pOLED размером 6,7 дюйма с разрешением 2712 x 1220, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2500 нит. Соотношение сторон у этого экрана 20:9, он поддерживает HDR10+ и занимает 93,8% передней части корпуса. Ещё есть поддержка 100% цветового диапазона DCI-P3. Под экраном находится сканер отпечатков пальцев, а также экран защищён стеклом 3D Corning Gorilla Glass Victus.

Работает смартфон на новом процессоре Snapdragon 8s Gen 3, у него 16 ГБ памяти LPDDR5X и 1 ТБ UFS 4.0. Ёмкость батареи достаточно скромная и составляет 4500 мАч, зато мощность зарядки 125 Вт, а беспроводной зарядки 50 Вт. Поддерживается также обратная беспроводная зарядка 10 Вт. Есть два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos.

Предлагаются версии с одной и двумя SIM-картами, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, стандарт NFC. Установлена система Android 14.

Разрешение основной камеры 50 Мп с сенсором размером 1/1,3 дюйма и апертурой f/1,6, всенаправленным автофокусом и оптической стабилизацией. Есть камера-перископ 64 Мп f/2,4 с апертурой f/2,4 и сверхширокоугольная камера 50 Мп с полем обзора 122° и автофокусом для макросъёмки.

Решение передней камеры составляет 50 Мп, поддерживается автофокус, апертура f/1,9. У всех камер есть съёмка видео 4K 60 кадров/с и режимы замедленной съёмки на разрешении 1080p 120 кадров/с спереди и 960 кадров/с сзади.

В Европе аппарат Motorola стоит от 999 евро. Точная дата начала его продаж не называется.