Вместе с флагманским смартфоном Edge 50 Ultra компания Motorola представила новые беспроводные наушники Moto Buds и Moto Buds+, в разработке которых принимали участие специалисты Bose.

Motorola официально представила два новых варианта беспроводных наушников: Moto Buds и Moto Buds +. Оба оснащены динамическими катушками диаметром 12,4 мм для чёткого воспроизведения звука. Ключевое отличие заключается в технологии шумоподавления и дополнительных функциональных возможностях.

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Moto Buds - бюджетный выбор по цене 59 евро (примерно 63 доллара). Одна зарядка обеспечивает до 9 часов прослушивания, а удобная 10-минутная быстрая зарядка способна обеспечить дополнительные 2 часа воспроизведения.

Для пользователей, которым требуется активное шумоподавление (ANC), Motorola предлагает приобрести Moto Buds + по цене 129 евро (примерно 160 долларов). Разработанные в сотрудничестве с компанией Bose, наушники Moto Buds + эффективно снижают нежелательный фоновый шум. Кроме того, эти наушники совместимы со звуковыми эффектами Dolby panoramic. Они способны обеспечить полное погружение при прослушивании.

Moto Buds + оснащены активным адаптивным режимом, который настраивает шумоподавление в зависимости от окружения. Также в устройстве имеется режим прозрачности, который позволяет при необходимости слышать окружающие звуки. Время работы Moto Buds + от аккумулятора составляет 8 часов без подзарядки.