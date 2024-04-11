Стоимость использования новой версии программы составит $6 в месяц.

Американская компания Google анонсировала запуск платной версии браузера Chrome Enterprise Premium, обладающей целым рядом функций, предназначенных для повышения эффективности работы и уровня безопасности в компаниях и организациях.

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Как сообщает сайт TechSpot, новая корпоративная версия браузера от Google основана на вышедшем ещё в 2017 году Chrome Enterprise Premium, который в настоящее время претерпел изменение своего названия на Chrome Enterprise Core и представляет собой бесплатный вариант браузера, предоставляющий базовые возможности по обеспечению безопасности и управлению данными.

Google отмечает, что платная версия Chrome Enterprise Premium является эволюцией оригинального корпоративного браузера, предоставляя пользователям расширенные функции безопасности и ряд других инструментов, позволяющих повысить эффективность деятельности и осуществлять контроль в масштабах всего предприятия.

В частности, новый Chrome Enterprise Premium включает в себя корпоративные средства контроля доступа к сайтам и хранилищам данных с учётом контекста, управления обновлениями и расширениями, в том числе от сторонних разработчиков, а также имеет поддержку протоколов SSH, RDP и SCP. Кроме того, браузер способен обеспечить фильтрацию URL-адресов, а также защиту и предотвращение потери конфиденциальной информации.

Не обошлось и без функций, использующих в своей работе возможности искусственного интеллекта — согласно заявлению Google, благодаря ИИ новый браузер в состоянии уберечь пользователя от фишинговых угроз и вредоносного программного обеспечения.

Источник фото: TechSpot

На странице, посвящённой новому продукту, Google приводит прогноз специалистов аналитической компании Gartner, согласно которому к 2030 году браузер может стать основой для эффективной работы, позволив не только обмениваться информацией, но и собирать необходимые данные, а также обеспечивать безопасность в процессе удалённой работы и предоставлять необходимые функции для управления и контроля.

Базовая версия корпоративного браузера от Google является бесплатной, в то время как стоимость месячной подписки на использование Chrome Enterprise Premium для одного пользователя составляет шесть долларов США.