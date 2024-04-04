В свете недавних судебных решений, компания Google объявила о значительных изменениях в своей политике конфиденциальности, касающихся режима инкогнито в браузере Chrome. По итогам судебного разбирательства, компания приняла решение удалить все пользовательские данные и идентификаторы, собранные через данный режим до конца 2023 года.

В свете недавних судебных решений, компания Google объявила о значительных изменениях в своей политике конфиденциальности, касающихся режима инкогнито в браузере Chrome. По итогам судебного разбирательства, компания приняла решение удалить все пользовательские данные и идентификаторы, собранные через данный режим до конца 2023 года.

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Это решение стало результатом длительного судебного процесса, начавшегося в 2020 году, когда был подан коллективный иск против компании. Иск обвинял Google в отслеживании пользовательской активности в интернете даже при использовании режима инкогнито, что противоречило заявленной цели режима – обеспечить конфиденциальность пользовательской активности.

В рамках соглашения, Google также обязуется блокировать сторонние файлы cookie по умолчанию при использовании режима инкогнито. Это изменение направлено на снижение объема собираемых данных и усиление защиты конфиденциальности пользователей.

Представители Google утверждают, что собранные данные были анонимны и не использовались для персонализации или идентификации. Однако, судебное решение требует от компании предпринять дополнительные шаги для обеспечения приватности пользователей.

Это решение подчеркивает важность прозрачности и защиты личных данных в цифровую эпоху. Пользователям напоминают, что активация режима инкогнито не гарантирует полную анонимность в сети, поскольку интернет-провайдеры и другие стороны все еще могут отслеживать сетевую активность. Тем не менее, удаление данных и изменения в работе файлов cookie являются шагом в сторону укрепления конфиденциальности пользователей в интернете.



