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К 2028 году три четверти программных инженеров могут получать помощь от ИИ
Аналитики рассказывают о распространении искусственного интеллекта в программной разработке

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Согласно прогнозам аналитической компании Gartner, уже через четыре года 75% корпоративных программных инженеров будут пользоваться виртуальными помощниками для написания кода. В начале 2023 года этот показатель составлял всего 10%.

Исследование было проведено среди 598 компаний по всему миру в третьем квартале прошлого года. Было установлено, что 63% организаций уже тогда тестировали, разворачивали или внедряли виртуальных помощников для написания программного кода. Есть опасения, что с ними количество руководителей в компаниях будет уменьшено, зато может вырасти удовлетворенность работой у сотрудников.

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Многие организации ждут ограниченной пользы от виртуальных помощников. Они хотят ускорить процесс написания кода и снизить затраты. Среди не столь очевидных преимуществ повышение опыта разработчиков, улучшение качества кода и удобства сопровождения, качества обслуживания клиентов, сокращение числа ошибок и технических проблем, более быстрый вывод продуктов на рынок.

На этой неделе две крупных интегрированных среды разработки (IDE) получили значительные обновления, благодаря которым виртуальные помощники стали лучше разбираться в написании кода. Речь идёт о Google Gemini для Android Studio на смену Studio Bot и унифицированном интерфейсе Copilot для Visual Studio 17.10 с функциональностью Copilot и Copilot Chat.

Тем временем, отчёт компании по подбору персонала Adecco Group показал, что в ближайшие пять лет программные разработчики будут нанимать меньше программистов из-за генеративного ИИ.

#искусственный интеллект
Источник: neowin.net
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