Служба поддержки клиентов Microsoft получает жалобы на чат-бот компании. Пользователи сравнивают Copilot с ChatGPT.

Все поставщики чат-ботов с искусственным интеллектом в настоящее время привлекают пользователей. Неважно, Google, Microsoft или OpenAI — все они хотят иметь лучший продукт. Microsoft очень активно продвигает свое программное обеспечение Copilot, и пользователи Windows вряд ли смогут его игнорировать.

Источник изображения: Microsoft Чат-бот с искусственным интеллектом фактически должен выполнять всю работу за пользователей. Однако не все тестировщики довольны ИИ-помощником Microsoft. Многие полагают, что ChatGPT от OpenAI работает лучше, чем Copilot от Microsoft к контексте общей производительности.

По словам сотрудников Microsoft, с которыми беседовал Business Insider, отзывы клиентов о Copilot неоднозначны. Наиболее широко используемая версия Copilot для Microsoft 365 получает негативные отзывы. Многие пользователи пишут в отзывах, что ChatGPT лучше Copilot.

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Microsoft отвечает на это обвинение, возлагая вину на самих пользователей Copilot.

«Это второй пилот (Copilot переводится буквально как "второй пилот"), а не автопилот. Вам придется с ним работать», — сказал сотрудник Microsoft.

Microsoft приписывает разные результаты Copilot и ChatGPT разным базам данных чат-ботов. Copilot имеет гораздо более узкую базу данных, чем ChatGPT, и поэтому не может считаться таким же эффективным.

Теперь Microsoft хочет помочь недовольным пользователям Copilot, выпустив специальные обучающие курсы. Совместно с компанией-партнером команда работает над пояснительными видеороликами, которые объяснят, как правильно пользоваться программным обеспечением. С помощью этих инструкций пользователи должны научиться задавать более подходящие вопросы ИИ-помощнику.