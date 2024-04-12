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HMD представляет сотовые телефоны Nokia 6310, Nokia 5310 и Nokia 230
Мобильные телефоны под брендом Nokia всё ещё выпускаются

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Компания HMD недавно приняла решение выпускать смартфоны под собственным брендом, но и название Nokia продолжает существовать. С этим именем было представлено три сотовых телефона, которые представляют собой переработанные классические аппараты. Новые модели называются Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) и 230 (2024).

Первый из них является продолжением модели 2021 года, предлагая более крупную батарею 1450 мАч и разъём USB-C. Остальные характеристики остались неизменными, что означает камеру VGA со вспышкой сзади, экран LCD размером 2,8 дюйма, возможность установить две SIM-карты и карту памяти microSD.

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Nokia 5310 сохраняет дизайн модель 2020 года, хотя аппарат стал больше. Это позволяет увеличить батарею до 1450 мАч. Устройство работает на процессоре Unisoc 6531F вместо прежнего Mediatek. Размер экрана LCD здесь также 2,8 дюйма.

Название Nokia 5310 напоминает о модели XpressMusic 2007 года. Справа здесь находится кнопки воспроизведения, а слева регулятор громкости. Внизу есть разъём USB-C. Объём памяти остаётся 8/16 МБ, можно установить карту памяти. Ещё имеются два динамика и FM-радио.

Nokia 230 также получил новую батарею, хотя дизайн не отличается от модели 2015 года. Используется дисплей TFT размером 2,8 дюйма, есть камеры 2 Мп спереди и сзади. Ёмкость аккумулятора стала 1450 мАч, есть USB-C. Процессор Unisoc 6531F обеспечивает поддержку Bluetooth 5.0, доступен разъём для наушников и память 8/16 МБ.

Стоимость новых аппаратов не названа. Все они работают максимум в сетях 2G.

#nokia #телефоны
Источник: gsmarena.com
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