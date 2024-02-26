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Nokia, ведущий мировой поставщик телекоммуникационных решений, анонсировала разработку новых инструментов управления энергопотреблением базовых станций мобильной связи. Эти инновационные технологии не только позволят операторам сэкономить на энергозатратах, но и предоставят им дополнительные возможности для генерации дохода.
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Одной из ключевых разработок является виртуальная электростанция (VPP), которая позволяет аккумулировать энергию в периоды низкой нагрузки и использовать ее в периоды пикового потребления. Это позволяет оптимизировать расходы на электроэнергию и даже получать дополнительный доход за счет резервных аккумуляторов.
Компания уже успешно завершила испытания новых технологий и планирует представить готовое программное обеспечение для коммерческого использования в ближайшем будущем. Специалисты высказывают опасения относительно возможных рисков торговли энергией и недостаточной защиты от сбоев питания, однако Nokia уверена в эффективности своего решения, использующего алгоритмы машинного обучения для предсказания спроса на электроэнергию.
Помимо этого, Nokia представила также функцию глубокого сна для базовых станций, которая позволяет оптимизировать потребление энергии в периоды пониженного трафика. Эти меры направлены на повышение энергоэффективности мобильных сетей и создание дополнительных источников дохода для операторов.
Такие проекты уже успешно реализуются некоторыми компаниями, что подтверждает значительный потенциал новых подходов к управлению энергией в телекоммуникационной отрасли.