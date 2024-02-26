Nokia предложила операторам мобильной связи новые инструменты, которые помогут не только сэкономить на энергоснабжении базовых станций, но и немного заработать за счёт их резервных аккумуляторов.

Nokia, ведущий мировой поставщик телекоммуникационных решений, анонсировала разработку новых инструментов управления энергопотреблением базовых станций мобильной связи. Эти инновационные технологии не только позволят операторам сэкономить на энергозатратах, но и предоставят им дополнительные возможности для генерации дохода.

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Одной из ключевых разработок является виртуальная электростанция (VPP), которая позволяет аккумулировать энергию в периоды низкой нагрузки и использовать ее в периоды пикового потребления. Это позволяет оптимизировать расходы на электроэнергию и даже получать дополнительный доход за счет резервных аккумуляторов.

Компания уже успешно завершила испытания новых технологий и планирует представить готовое программное обеспечение для коммерческого использования в ближайшем будущем. Специалисты высказывают опасения относительно возможных рисков торговли энергией и недостаточной защиты от сбоев питания, однако Nokia уверена в эффективности своего решения, использующего алгоритмы машинного обучения для предсказания спроса на электроэнергию.

Помимо этого, Nokia представила также функцию глубокого сна для базовых станций, которая позволяет оптимизировать потребление энергии в периоды пониженного трафика. Эти меры направлены на повышение энергоэффективности мобильных сетей и создание дополнительных источников дохода для операторов.

Такие проекты уже успешно реализуются некоторыми компаниями, что подтверждает значительный потенциал новых подходов к управлению энергией в телекоммуникационной отрасли.



