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Представлен седан Mercedes-Benz EQS 2025 с увеличенным аккумулятором
Немецкий автопроизводитель слегка обновил модель EQS

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На этой неделе был представлен седан Mercedes EQS 2025, изменения во внешнем виде которого отыскать будет непросто. Как и предполагалась неделей ранее, здесь появился новый дизайн панели решётки.

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Помимо внешних изменений, предлагаются дополнительные технологии и увеличение запаса хода. Большое внимание уделяется безопасности. Полезная ёмкость аккумулятора выросла с 108,4 кВт*ч до 118 кВт*ч. Конкретный рост запаса хода не называется, но модель 2024 года способна преодолевать 567 км.

Для дополнительного увеличения запаса хода была перенастроена система рекуперативного торможения, способная теперь возвращать больше энергии. Речь идёт об улучшенном ощущении педали за счёт модифицированного тормозного цилиндра.

В комплектации Pinnacle Trim и пакете Executive Interior Package можно складывать сиденья переднего пассажира, получая больше места, а задние сиденья откидываются в противоположном направлении на 38°. У этих сидений есть подогрев, в том числе шеи и плеч, глубина сиденья пневматический регулируется.

Стоимость названа пока не была, как и дата начала продаж. Некоторые обозреватели полагают, что эти изменения не слишком улучшат продажи EQS, которым мешает внешний вид этого автомобиля.

#автомобили #mercedes
Источник: carbuzz.com
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