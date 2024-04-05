Mercedes EQS за год обесценивается почти вдвое

Покупка нового автомобиля всегда является радостным событием, но не всегда покупатели производят все необходимые расчёты, прежде чем расставаться с большими деньгами. В частности, многие не учитывают амортизацию, которая незаметно снижает стоимость уже вашего автомобиля. Зная амортизацию, можно совершить более выгодную покупку.

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Исследование с сайта iSeeCars показывают, что быстрее других дешевеют автомобили Mercedes EQS. Уже через год после покупки этот роскошный седан теряет 47,8% цены или $65143. Для владельца это неприятная новость, а для желающих купить этот автомобиль с рук наоборот.

Самые быстро дешевеющие автомобили

Также в первую пятёрку быстро дешевеющих автомобилей вошли Jaguar F-Pace, BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. В первой двадцатке быстро дешевеющих авто всего три модели из Японии и все относятся к Nissan (Leaf, Murano и Infiniti QX80).

Есть автомобили, которые теряют цену медленнее остальных. В первую очередь это относится к новому Range Rover. Иногда с рук их покупают даже дороже, чем их приобрёл сам владелец. Это показывает высокий спрос на британский автомобиль и тот факт, что производитель не может его удовлетворить.

Самые медленно дешевеющие автомобили



Range Rover за год становится на 2,8% дороже нового, а средняя цена у него на рынке подержанных автомобилей составляет $147311. На втором месте располагается значительно более скромный Kia Rio, в 2023 году снятый с производства. За год его стоимость падает всего на 0,1%. В этот список входят также Mercedes G-Class, Chevy Corvette, Toyota Corolla Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid, Honda Civic и Tesla Model Y.