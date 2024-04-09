Мини-ПК Maiyunda M1 получил четыре слота NVMe для твердотельных накопителей

Китайские пользователи получили в своё распоряжении ещё один портативный компьютер для тех, кто не хочет загромождать место на рабочем столе или рядом. Модель Maiyunda M1 представляет собой недорогое и энергоэкономичное предложение для домашних сетей и хранения данных.

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Здесь используются процессоры Intel Alder Lake-N и можно установить 32 ГБ оперативной памяти. Доступно четыре сетевых порта 2,5 GbE, есть разъёмы сзади и возможность подключить пять твердотельных накопителей PCIe NVMe.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, его размеры 165 x 148 x 59 мм. Нетрадиционный дизайн даёт возможность быстро устанавливать и убирать хранилище за счёт быстросъёмных слотов. При желании их можно закрыть съёмной панелью.

Доступны версии Pro и Plus. В обоих случаях четыре слота M.2 из пяти поддерживают накопители M.2 2280 и более длинные M.2 22110, тогда как в последний можно установить исключительно M.2 2280.

На четыре сетевых контроллера Intel i226 2,5 GbE расходуется множество линий PCIe, поэтому накопителям остаётся по одной на каждой. Слот SODIMM для оперативной памяти DDR5-4800 всего один.

На задней панели располагаются все порты Ethernet, здесь же находятся DispliayPort 1.4 и HDMI 2.0, питание 12 В и два USB 2.0 Type-A. Спереди можно увидеть один разъём USB 3.2 Type-A, два USB 2.0, картридер SD и кнопку питания.

Начальные версии компьютера работают на четырёхъядерном чипе Intel Processor N100. Есть также восьмиядерный процессор Intel Core i3-N305. В Китае его стоимость начинается от 1380 юаней.