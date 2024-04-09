Информацией о продажах ха 1 квартал 2024 года поделились аналитики International Data Corporation

Последние два года аналитики фиксировали значительное снижение поставок компьютерной техники. Особенно сложно было в 2022, когда продажи обвалились до критических значений за полтора десятилетия. Назывались самые различные причины происходящего, а в 2023 падение замедлилось, хотя продажи так и остались в минусе по сравнению с 2021 годом. Эксперты полагают, что достичь показателей 2021 не удастся ещё долго, но сегодня можно констатировать, что рынок персональных компьютеров медленно восстанавливается. По данным аналитиков International Data Corporation (IDC), за первый квартал 2024 года наблюдается рост продаж на целых 1.5%. Это не много, в целом можно назвать крайне позитивным фактором, поскольку первые три месяца года считаются временем спячки на рынке ПК. Всего было реализовано 59.8 миллиона готовых систем, но в данном случае в расчёт не берутся комплектующие, на основе которых пользовали или небольшие компании собирают собственные ПК.

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Представители IDC пишут, что благодаря этому поставки персональных компьютеров соответствуют максимумам, которые наблюдались в 2018 году. Этот год может показаться слишком далёким и ничего не значащим, но на самом деле речь идёт о последнем временном периоде до начала пандемии коронавируса. Аналитики уверены, что рост спроса на компьютеры в 2021 возник не случайно, а был спровоцирован массовыми мерами властей, принимаемыми по всему миру. Тогда миллионы людей были переведены на удалённую работу, что привело к острой необходимости в обустройстве домашнего рабочего места. Бывшие сотрудники офисов скупали ноутбуки, телевизоры, готовые ПК и планшеты, а в итоге именно эпидемия коронавируса стала причиной взрывного спроса на электронику по всему миру. В 2022 мир переживал последствия высокой инфляции, а также снижения экономических показателей во многих развитых странах. Высокие процентные ставки не позволяли брать пользовательские кредиты, ну а в 2023 дела пошли на лад. Сегодня наблюдается снижение инфляции в США и ЕС, тогда как китайский рынок восстанавливается значительно медленнее, чем ожидалось. Несмотря на это аналитики уверены, что США станут драйвером роста для мировых поставок компьютеров, а в целом за 2024 удастся продать на 7% больше готовых систем, чем годом ранее. В 2025 рост продолжится и достигнет 10% показателей.

В IDC считают, что одной из главных причин повышения спроса на персональные компьютеры является растущий рынок искусственного интеллекта. Потребности крупных компаний в системах для обучения умных алгоритмов растут, а к делу подключаются и рядовые пользователи. Нейросети позволяют решать массу задач, а программирование подобных систем доступно в домашних условиях. Требуется действительно мощное железо, ну а всё это генерирует дополнительные продажи. Аналитики также видят причины роста в простой цикличности. Так, первые признаки растущего спроса на компьютерную технику стали заметны в 2020 году, ну а спустя 3-4 года многие пользователи привыкли менять свои системные блоки и ноутбуки. Это значит, что пользователи потянутся за новинками в магазины по вполне логичным причинам, хотя столько компьютеров, как было куплено в 2021, сегодня реализовать не удастся. Крупные производители заявили о готовности насытить рынок, ну а лидеры пока остаются неизменны.

На первом месте располагается китайская Lenovo, которая реализована 23% готовых систем (от указанных выше 59.8 миллиона единиц). Американская HP занимает второе место, отгрузив 20% компьютеров. Третье место осталось за Dell, которая продолжает удерживать 15.5% рынка. На четвёртой позиции закрепилась Apple. За 1 квартал текущего года яблочная компания умудрилась нарастить долю на целых 14.6%, а в результате получила кусок пирога размером в 8.1%. Спрос на компьютеры Apple постоянно растёт, но пока тройке лидеров ничего не угрожает. Эксперты напоминают, что недавнее землетрясение на Тайване может спутать карты ключевым игрокам. Предполагается, что может возникнуть дефицит памяти, поскольку пострадало несколько заводов, занимающихся выпуском чипов для твердотельных накопителей и флеш-памяти. Не исключается подорожание оперативной памяти стандарта DDR5, но в целом аналитики утверждают, что цены на данную продукцию стали бы выше вне зависимости от форс-мажорных обстоятельств. В результате скоординированной работы Samsung и Micron на рынке сформировался дефицит предложения, а значит ценовая политика в течение всего года будет подвергаться коррекции. По итогам 2024 SSD могут подорожать на 10-15%, ну а особенно высокие темпы роста цен будут наблюдаться в серверном сегменте, где спрос ощутимо превышает предложение. Происходит это из-за необходимости в скоростных накопителях, которые будут достаточно быстрыми для обработки информации, обрабатываемой умными алгоритмами.