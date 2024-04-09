Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Рынок ПК начал восстанавливаться и уже достиг отметки 2018 года, вызывая оптимизм у аналитиков
Информацией о продажах ха 1 квартал 2024 года поделились аналитики International Data Corporation

реклама

Последние два года аналитики фиксировали значительное снижение поставок компьютерной техники. Особенно сложно было в 2022, когда продажи обвалились до критических значений за полтора десятилетия. Назывались самые различные причины происходящего, а в 2023 падение замедлилось, хотя продажи так и остались в минусе по сравнению с 2021 годом. Эксперты полагают, что достичь показателей 2021 не удастся ещё долго, но сегодня можно констатировать, что рынок персональных компьютеров медленно восстанавливается. По данным аналитиков International Data Corporation (IDC), за первый квартал 2024 года наблюдается рост продаж на целых 1.5%. Это не много, в целом можно назвать крайне позитивным фактором, поскольку первые три месяца года считаются временем спячки на рынке ПК. Всего было реализовано 59.8 миллиона готовых систем, но в данном случае в расчёт не берутся комплектующие, на основе которых пользовали или небольшие компании собирают собственные ПК.

реклама

Представители IDC пишут, что благодаря этому поставки персональных компьютеров соответствуют максимумам, которые наблюдались в 2018 году. Этот год может показаться слишком далёким и ничего не значащим, но на самом деле речь идёт о последнем временном периоде до начала пандемии коронавируса. Аналитики уверены, что рост спроса на компьютеры в 2021 возник не случайно, а был спровоцирован массовыми мерами властей, принимаемыми по всему миру. Тогда миллионы людей были переведены на удалённую работу, что привело к острой необходимости в обустройстве домашнего рабочего места. Бывшие сотрудники офисов скупали ноутбуки, телевизоры, готовые ПК и планшеты, а в итоге именно эпидемия коронавируса стала причиной взрывного спроса на электронику по всему миру. В 2022 мир переживал последствия высокой инфляции, а также снижения экономических показателей во многих развитых странах. Высокие процентные ставки не позволяли брать пользовательские кредиты, ну а в 2023 дела пошли на лад. Сегодня наблюдается снижение инфляции в США и ЕС, тогда как китайский рынок восстанавливается значительно медленнее, чем ожидалось. Несмотря на это аналитики уверены, что США станут драйвером роста для мировых поставок компьютеров, а в целом за 2024 удастся продать на 7% больше готовых систем, чем годом ранее. В 2025 рост продолжится и достигнет 10% показателей. 

В IDC считают, что одной из главных причин повышения спроса на персональные компьютеры является растущий рынок искусственного интеллекта. Потребности крупных компаний в системах для обучения умных алгоритмов растут, а к делу подключаются и рядовые пользователи. Нейросети позволяют решать массу задач, а программирование подобных систем доступно в домашних условиях. Требуется действительно мощное железо, ну а всё это генерирует дополнительные продажи. Аналитики также видят причины роста в простой цикличности. Так, первые признаки растущего спроса на компьютерную технику стали заметны в 2020 году, ну а спустя 3-4 года многие пользователи привыкли менять свои системные блоки и ноутбуки. Это значит, что пользователи потянутся за новинками в магазины по вполне логичным причинам, хотя столько компьютеров, как было куплено в 2021, сегодня реализовать не удастся. Крупные производители заявили о готовности насытить рынок, ну а лидеры пока остаются неизменны. 

На первом месте располагается китайская Lenovo, которая реализована 23% готовых систем (от указанных выше 59.8 миллиона единиц). Американская HP занимает второе место, отгрузив 20% компьютеров. Третье место осталось за Dell, которая продолжает удерживать 15.5% рынка. На четвёртой позиции закрепилась Apple. За 1 квартал текущего года яблочная компания умудрилась нарастить долю на целых 14.6%, а в результате получила кусок пирога размером в 8.1%. Спрос на компьютеры Apple постоянно растёт, но пока тройке лидеров ничего не угрожает. Эксперты напоминают, что недавнее землетрясение на Тайване может спутать карты ключевым игрокам. Предполагается, что может возникнуть дефицит памяти, поскольку пострадало несколько заводов, занимающихся выпуском чипов для твердотельных накопителей и флеш-памяти. Не исключается подорожание оперативной памяти стандарта DDR5, но в целом аналитики утверждают, что цены на данную продукцию стали бы выше вне зависимости от форс-мажорных обстоятельств. В результате скоординированной работы Samsung и Micron на рынке сформировался дефицит предложения, а значит ценовая политика в течение всего года будет подвергаться коррекции. По итогам 2024 SSD могут подорожать на 10-15%, ну а особенно высокие темпы роста цен будут наблюдаться в серверном сегменте, где спрос ощутимо превышает предложение. Происходит это из-за необходимости в скоростных накопителях, которые будут достаточно быстрыми для обработки информации, обрабатываемой умными алгоритмами. 

#аналитика #статистика #idc #рынок пк #international data corporation
+
Написать комментарий (0)
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Глава Ripple спрогнозировал рост крипторынка выше $5 трлн до конца 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
12
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
+
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
12
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
2
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
7

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
102
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
53
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
32
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
1
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
47
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
13

Сейчас обсуждают

ev_rus
11:49
Убеждай себя, тебе как особенному нужен итог, что ты кого то захейтил посрался, это отклонение. С развитием инета, плюс сейчас весна, людей с психологическими и психическими проблемами увеличилось в и...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:49
Ты как раз полный ноунейм -даже имени нет или оно Chat_gp ,такое ощущение что н тебе посты пишет.иначе непроходимую их тупизну не понять
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Мамед Иванович
11:48
Пришлось ставить перед компом унитаз, он огнеупорный
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:48
там он сгорел от разрыва пукана
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:47
да мне так то пофигу,я ради удовольствия для себя это делаю
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:46
Ага, забавно это :D
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:46
Твой стул так не считает.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
ev_rus
11:45
Обломинго, пустой выхлоп. Мне на хейт от ноунеймов плевать.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:45
Говори за себя, всезнайка великая :)
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:45
На твоих самсунгах даже точку серого не выставить, не уйдя в адский засвет. Что ты лепишь? Что там нормального?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем