Любители тенниса скоро смогут поиграть в новую видеоигру о нём

Во вторник разработчики из Hangar 13 поделились информацией относительно главных режимов теннисной видеоигры Top Spin 2K25. Она стартует в академии Top Spin, где игроки смогут овладеть азами мастерства под руководством известного в прошлом теннисиста Джона Макинроя. Он преподаст основные уроки, рассказав о правильном расположении на корте, выборе ударов и других азах. Затем уроки станут более сложными, затрагивая силовые подачи, разные стили игры с их слабыми и сильными сторонами. Эти стили можно будет взять на вооружение при создании своего игрока.

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Есть выставочные матчи, как одиночные, так и парные, против компьютерного соперника. Поддерживаются локальные многопользовательские одиночные и парные игры до четырёх игроков. Есть поддержка кроссплатформенной игры.

Желающие погрузиться в игру глубже получают на выбор 2K Tour, MyCAREER и World Tour. В первом режиме выбирается один из реальных профессиональных теннисистов и ищется соперник в интернете. Каждый день можно выполнять задачи и зарабатывать очки, поднимаясь в таблице.

В режиме карьеры можно создать собственного игрока и принимать участие в мужском или женском туре, борясь за победу в небольших и крупных турнирах. В том числе здесь есть все четыре турнира Большого шлема. Игрок может получать разные причёски, цвет кожи, телосложение, одежду, анимацию, стиль игры. Вы будете решать, в каких турнирах принимать участие, чтобы не переутомиться.

В режиме MyPLAYER можно будет соревноваться с другими игроками в интернете. Победы в матчах и турнирах позволяют подниматься в рейтинге.





В любом игровом режиме зарабатываются баллы XP и VC. Первые нужны для улучшения атрибутов теннисиста, получения доступа к новым тренерам и экипировке. VC позволяет перераспределять баллы атрибутов, нанимать тренеров, приобретать экипировку и одежду.

Игра будет представлена на 26 апреля на ПК и консолях.