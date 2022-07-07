Игра с первого дня пополнила каталог Game Pass.

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Команда разработчиков из студии Torus Games объявила, что состоялся запуск спортивного симулятора Matchpoint - Tennis Championships. Тайтл доступен на платформах Xbox Series/One, PlayStation 5/4 и ПК с операционной системой Windows. С первого дня игра пополняет каталог Game Pass.

Matchpoint: Tennis Championships не меняет стандартов спортивных симуляторов, однако переводит игру в виртуальный теннис на новый уровень. В проекте имеется русская локализация с субтитрами, и еще девятнадцать языков. Озвучка доступна на английском, японском и немецком языке.

Игрок вправе создать свою карьеру теннисиста, с глубокой настройкой персонажа, в том числе его внешнего вида. Уникальности каждому теннисисту добавляют специальные техники удара по мячику. В принципе режим карьеры не сильно отличается от аналога в FIFA. Те же турниры, тренировки и популярность с каждым новым выигранным турниром.

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Разработчики много времени уделили реализму. Так, в этой игре необходимо уметь находить правильную позицию и хорошо целиться, чтобы получить максимально хороший удар в сторону противника. В тайтле большую роль играет именно тактика, а не уровень прокачки персонажа. Имеется онлайн, одиночная и сетевая игра на одном экране.