Mercedes-AMG готовит версию автомобиля AMG GT мощностью свыше 800 л.с.

Бренд Mercedes-AMG рассказал о новом спортивном автомобиле GT 63 S E Performance. Это подключаемый гибрид, который 20 апреля представят в Шанхае. В те же выходные в Китае проходит этап Формулы-1.

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AMG GT 63 S E Performance Coupe является очередным представителем гибридов AMG, куда ранее вошли седан AMG C63, внедорожник и купе GLC 63, E53, S63, 4-дверный AMG GT 63 и представленный в декабре SL 63 SE Performance. Глядя на последний, можно лучше всего понять, чего ждать от новой модели. Эти автомобили имеют общие платформы, двигатели и почти всё остальное, кроме отсутствующей на AMG GT откидной крыши.

Здесь будет предложен 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и подключаемая гибридная система с аккумулятором 6,1 кВт*ч. Итого общая мощность составит 805 л.с. при крутящем моменте 1047 Нм, который идёт на полный привод. Разгон до 100 км/ч происходит за 2,8 с, максимальная скорость 315 км/ч. Исключительно на электричестве можно будет проехать чуть более 12 км.