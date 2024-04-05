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BYD и Mercedes-Benz представили новый совместный электромобиль, дебютирующий в этом году
Компания BYD и Mercedes-Benz представили новый роскошный электромобиль под брендом Denza, расширяя свою линейку электромобилей в Китае. Этот шаг продолжает совместные усилия компаний в развитии экологически чистого автотранспорта и конкуренции с другими производителями, такими как Tesla.

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До конца текущего года на рынке появится новый роскошный электромобиль под совместным брендом BYD и Mercedes-Benz. Перед своим официальным дебютом новый Denza был замечен на тестировании, что привлекло внимание прохожих.

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Компания Denza была основана в 2010 году как совместное предприятие Mercedes-Benz (Daimler) и BYD (50:50). С тех пор доля Mercedes сократилась до 10%, оставив 90% у BYD. Этот бренд стал одним из первых совместных предприятий, нацеленных на снижение выбросов транспортных средств.

В то время BYD была (и остается) крупным производителем аккумуляторов, одновременно зарекомендовав себя как автопроизводитель. Mercedes увидел в этом возможность, поскольку автомобильный рынок Китая начал переходить на электрические варианты авто.

Denza выпустила свой новый минивэн D9, первый в рамках переименованного партнерства, поставки которого начались в октябре 2022 года. Бренд также предлагает два внедорожника: N8 и N7. Чтобы конкурировать с Tesla Model Y, Denza в начале этого месяца выпустила новый N7, снизив цены на 20% по сравнению с предыдущей моделью.

Стоимость Denza N7 теперь начинается с 33 150 долларов США (239 800 юаней), что на 20% ниже, чем 41 700 долларов США (301 800 юаней). Для сравнения, Tesla Model Y в Китае стоит от 36 482 долларов (263 900 юаней). Теперь к линейке пополнится новая модель. Совместный бренд BYD и Mercedes-Benz Denza в пятницу представил свой новый роскошный электромобиль.

Несмотря на то, что он скрыт под камуфляжем, вы можете увидеть изящный аэродинамический дизайн автомобиля. Бренд заявляет, что его чистый, обтекаемый дизайн завершается «электрической элегантностью, спортивной, но роскошной».

Проект возглавил Вольфганг Эггер, бывший дизайнер брендов Audi и Lamborghini. Эггер сказал: «Дизайн одновременно энергичный и роскошный».

Недавно разработанный электромобиль оснащен новой энергетической технологией BYD. Denza утверждает, что станет «пионером в превращении китайских роскошных седанов на новых источниках энергии в автомобили мирового класса». Ожидается, что он поступит в продажу к концу года.

#китай #tesla #электромобили #byd #mercedes-benz
Источник: prnewswire.com
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