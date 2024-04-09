20 мая Microsoft проведёт крупную презентацию

В недалёком будущем в продажу должны поступить ноутбуки под управлением операционной системы Windows на новом поколении мобильных процессоров Snapdragon X Elite/Plus. В Microsoft не сомневаются, что эти ноутбуки в итоге окажутся более быстрыми, чем последнее поколение ноутбуков Apple на её собственных процессорах M3.

Речь идёт не только о классической производительности, но и об обработке искусственного интеллекта. Считается, что у новых чипов Qualcomm эта производительность будет в несколько раз превосходить возможности M3, достигая значений 70-75 TOPS.

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Чтобы подтвердить это, Microsoft собирается провести демонстрационное сравнение ноутбуков на разных процессорах в классических задачах с нагрузкой на центральный процессор, в обработке ИИ и в эмуляции приложений. Внутренние документы компании говорят, что эмуляция приложений здесь будет более быстрая по сравнению с Rosetta 2. Это означает, что слабая сторона прошлого поколение мобильных компьютеров на Windows Arm останется в прошлом.

Сама Microsoft собирается выпустить на новых процессорах ноутбуки и планшеты Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 вместо использования более привычных для неё процессоров Intel. Ожидается, что эти устройства смогут лучше работать с функцией Windows 11 под названием AI Explorer. Она напоминает ранее существовавшую функциональность Timeline для просмотра истории работы с компьютером. На этот раз ожидается поддержка истории всех приложений с обработкой на NPU из новых процессоров. Более подробно об этом Microsoft может рассказать в рамках презентации 20 мая.