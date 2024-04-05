Власти ЮАР собираются оштрафовать Microsoft за чрезмерно высокую плату для сторонних облачных провайдеров при передаче лицензий.

Облачный сервис Azure корпорации Microsoft оказался в центре внимания антимонопольного регулятора ЮАР. По информации источников, знакомых с ситуацией, в ближайшие дни Комиссия по конкуренции ЮАР выдвинет официальную жалобу против Microsoft, сообщает агентство Bloomberg.



Поводом для жалобы стала чрезмерно высокая плата, которую Microsoft взимает с предприятий за передачу облачных лицензий сторонним поставщикам. По мнению регулятора, такая политика ограничивает конкуренцию на рынке облачных услуг.



Данная ситуация может обернуться для Microsoft серьезными неприятностями. Южноафриканские власти могут оштрафовать компанию на сумму до 10% от оборота на местном рынке. Кроме того, скандал чреват репутационными потерями для американского IT-гиганта.



При этом ЮАР далеко не первая страна, где деятельность Microsoft в облачном сегменте попадает под пристальное внимание антимонопольных органов.



В частности, неофициальное расследование в отношении Azure уже ведется в Евросоюзе. В Великобритании регулятор также начал изучать облачный рынок и роль Microsoft в нем. Опасения вызывает тот факт, что политика компании может сдерживать конкуренцию и инновации в этой сфере.



Сама Microsoft заявила, что не была осведомлена о готовящейся жалобе со стороны ЮАР. Представитель корпорации отметил, что два года назад компания внесла глобальные изменения в политику лицензирования ПО. Эти поправки должны были снять ограничения на передачу лицензий сторонним облачным провайдерам.



Тем не менее, южноафриканский регулятор посчитал эти меры недостаточными. Как показывает опыт Google и других IT-компаний, африканская страна последовательно отстаивает интересы местного бизнеса и готова жестко пресекать злоупотребления технологических гигантов своим доминирующим положением.



Таким образом, Microsoft придется приложить немалые усилия, чтобы разрешить противоречия с регулятором ЮАР и не допустить эскалации скандала.