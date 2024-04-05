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Fantoci
Патент Microsoft описывает технологию, которая подскажет вам, когда нужно зарядить устройство
По словам компании, эту технологию можно применять к широкому спектру устройств.

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Одной из проблем современности является постоянное беспокойство людей о том, сколько заряда осталось в их устройствах. Эта мысль периодически посещает всех нас, и хотя опытные пользователи знают, что заряд батареи лучше держать между 20 и 90%, все равно они сталкиваются с тем, что в конце дня у них батарея почти полностью разряжена. Для решения этой проблемы, компания Microsoft подала заявку на патент, который поможет держать ваше устройство в постоянно заряженном состоянии, а назвала она свою новую технологию “адаптивной технологией зарядки”.

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Заявка на патент Microsoft датирована 28 марта 2024 года и описывает систему, которая может адаптивно отправлять пользователю уведомления о зарядке. Основная суть этой технологии заключается в том, что она изучает график использования вашего устройства, а затем «адаптивно» уведомляет пользователя, следует ли ему заряжать свое устройство в зависимости от его манеры поведения с устройством. Microsoft утверждает, что технология будет предсказывать предстоящую активность пользователя на основе предыдущих действий и предупреждать заранее о необходимости зарядки.

Microsoft утверждает, что система уведомлений может варьироваться от сообщения на экране до светодиода, который меняет цвет, чтобы напомнить пользователю о необходимости зарядить свое устройство. 

Патент был обнаружен изданием Windows Report, которое отмечает, что эта технология, по словам Microsoft, может быть применена к широкому спектру устройств. На одной из иллюстраций в патенте изображен человек, держащий телефон и получающий уведомление о зарядке (вверху). Тем не менее, есть также иллюстрации гарнитур для персональных компьютеров, контроллеров Xbox и даже электромобилей. В патенте описывается система, при которой мобильное устройство может связываться со вторым устройством, таким как игровой контроллер, и облачным сервисом для определения необходимости уведомления.

Для реализации этой функции могут потребоваться дополнительные технологии, но Microsoft утверждает, что собирается внедрить её в виде программного обеспечения. В патенте описываются устройства вроде игровых контроллеров и телефонов, оснащённые одним светодиодом, который загорается, напоминая пользователю о необходимости зарядки. В документе говорится, что уведомления могут активироваться логикой на устройстве и удаленным сервером.

Однако, по крайней мере, один пункт заявки вызывает опасения по поводу конфиденциальности. В нем говорится, что он будет отслеживать, в какие игры вы играете и играете ли вы в них с друзьями, используя гарнитуру или нет. Это делается для определения будущих потребностей в зарядке. В качестве примера указывается, что некоторые игры используют тактильную обратную связь, которая может быстрее разряжать батарею по сравнению с играми без такой функции, поэтому новая система сможет учитывать эту разницу в своих рекомендациях по зарядке.

#microsoft #зарядное устройство
Источник: windowsreport.com
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