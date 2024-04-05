Когда появится в релизной версии, пока неизвестно.

Microsoft тестирует в браузере Edge на канале Canary возможность ограничивать максимальный объём оперативной памяти, которую может использовать браузер. Об этом сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @Leopeva64.

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В разделе настроек тестовой версии браузера «Система и производительность» появился ползунок, который позволяет ограничить объём доступной памяти в пределах от 1 ГБ до максимального. Ограничение можно сделать постоянным, а можно сделать так, чтобы оно включалось только во время игр. Также параметрами можно управлять через выпадающее меню Browser Essentials.

Источник изображения: @Leopeva64, Twitter (заблокирован в РФ)

Вероятно, Microsoft хочет привлечь внимание большего числа геймеров к своему браузеру, хотя эта функция была бы полезна не только для них. Не исключено, что работа ограничителя может быть как-то связана с игровым режимом, который уже довольно долгое время присутствует в Windows.