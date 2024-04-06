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Сюжетный трейлер Star Wars Outlaws покажут 9 апреля
Желающие скоро смогут познакомиться с игрой Star Wars Outlaws поближе

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Компания Ubisoft рассказала, что не будет ждать мероприятия под названием Forward, запланированного на 10 июня в Лос-Анджелесе, для демонстрации видеоигры Star Wars Outlaws. Сюжетный трейлер игры студии Massive Entertainment покажут во вторник, в 19:00 по московскому времени.

Данная информация может усилить слухи о том, что релиз игры Star Wars Outlaws состоится раньше запланированного срока. На протяжении пары месяцев появлялись слухи о том, что Ubisoft собирается представить игру в мае, тем более что 4 мая отмечается день «Звёздных войн». Однако игра подобного масштаба обычно рекламируется на протяжении нескольких месяцев, прежде чем стать доступной покупателям.

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К тому же Ubisoft обычно выпускает сюжетные трейлеры незадолго перед началом продаж игр. В случае с Assassin's Creed Valhalla трейлер появился 29 сентября, а релиз игры состоялся 10 ноября. У Far Cry 6 это было 26 августа 2021 года и 7 октября, у Prince of Persia: Lost Crown 8 декабря 2023 года и 18 января 2024 года.

В любом случае, Star Wars Outlaws может появиться раньше новогодних праздников. Она уже получила возрастные рейтинги в Южной Корее, Австралии и Бразилии. Осенью Ubisoft планирует представить Assassin's Creed Red, поэтому две такие крупные игры должны быть разделены по срокам.

Версия для персональных компьютеров будет поддерживать такие технологии Nvidia, как DLSS 3, RTX Direct Illumination и Ray Traced Global Illumination. Игра создаётся на движке Snowdrop Engine и впервые для «Звёздных войн» будет обладать по-настоящему открытым миром с плавным переходом между космосом и достаточно крупными планетами.

#игры #star wars
Источник: wccftech.com
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