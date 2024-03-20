Отзывы игроков и сообщения в прессе рисовали неприглядную картину - неоправданный размер установки в 70 с лишним гигабайт сразу же стал предметом обсуждения, учитывая "лоу-фай" происхождение графических ресурсов коллекции

В прошлый четверг (14 марта) состоялся запуск Star Wars: Battlefront Classic Collection, и уже в первый день у пользователей возникло множество проблем. Отзывы игроков и сообщения в прессе рисовали неприглядную картину - неоправданный размер установки в 70 с лишним гигабайт сразу же стал предметом обсуждения, учитывая "лоу-фай" происхождение графических ресурсов коллекции.

Игроков встретило малое количество серверов, а игровые сессии часто прерывались из-за сбоев и других ошибок - на момент написания этой статьи общая оценка в Steam (из 5315 оставленных пользователями отзывов) была "подавляюще негативной".

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Разработчики, принадлежащие Embracer Group, также подвергаются нападкам из-за предполагаемого использования моддерского контента без авторства - рескины персонажа Иамашаймина присутствовали в сборке для PlayStation 5, но были быстро удалены после выхода игры в обновлении. Aspyr быстро отреагировала на отзывы сообщества - их служба поддержки заявила: "Мы хотели бы поблагодарить сообщество Battlefront за огромную поддержку и отзывы о релизе Star Wars: Battlefront Classic Collection. Во время запуска игры мы столкнулись с критическими ошибками в нашей сетевой инфраструктуре. Это привело к невероятно высокому пингу, ошибкам при подборе игроков, сбоям и не отображению серверов в браузере. С момента запуска мы работали над решением этих проблем и повышением стабильности сети, и мы будем продолжать наши усилия до тех пор, пока наша сетевая инфраструктура не стабилизируется, чтобы предотвратить дальнейшие сбои. Пожалуйста, продолжайте сообщать о багах, ошибках и неожиданных проявлениях в нашу службу поддержки через форму запроса".

Лицензионный партнер Aspyr, Lucasfilm Games, не сделал заявления по поводу сложившейся ситуации.





