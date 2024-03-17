В игру будет интегрировано прямое освещение NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI) в сочетании с глобальным освещением с трассировкой лучей (RTGI)

Star Wars Outlaws, одна из самых ожидаемых игр этого года, будет поддерживать технологии NVIDIA на ПК. В игру будет интегрировано прямое освещение NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI) в сочетании с глобальным освещением с трассировкой лучей (RTGI), что позволит создать самую детализированную игру по Звездным Войнам в истории. RTXDI будет использовать трассировку лучей для создания физически точных теней в игре. Это демонстрирует высокую производительность благодаря инновационному дизайну и использованию RTXDI вместе с последней версией графических процессоров GeForce RTX 40, которая обладает сверхбыстрыми ядрами трассировки лучей четвертого поколения на каждой карте.

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Star Wars Outlaws будет использовать Snowdrop Engine в сочетании с технологиями NVIDIA для создания открытого мира, полного различных локаций по всей галактике Звездных Войн. В игре игрокам представится возможность исследовать подземный мир этой вселенной и встретиться с знаковыми и новыми персонажами. Использование DLSS 3 и Reflex предоставит создателям игры достаточно производительности для воплощения своего видения и обеспечения геймерам полного погружения в приключения Кей Весс и Никса. Однако важно отметить, что в тексте не упоминается функция реконструкции лучей в DLSS 3.5, что может быть связано с уже встроенным денуайзером (шумоподавлением) в движок Snowdrop Engine.

Star Wars Outlaws также будет доступна на облачной платформе GeForce NOW. Пользователи с уровнем Ultimate получат все преимущества, которые предлагаются в игре. Пока что нет конкретной даты релиза игры, но ожидается, что она выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.