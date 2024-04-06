Кому-то искусственный интеллект поможет, а кого-то лишит средств к существованию

Было уже немало дискуссий и отчётов о том, что развитие искусственного интеллекта готовит для рынка труда по всему миру. Очередное такое исследование было проведено Adecco Group. Это вторая в мире по величине компания по подбору временного персонала. Она провела опрос более 2000 руководителей высшего звена в крупных компаниях. Им был задан вопрос о влиянии развития искусственного интеллекта на их бизнес. Это исследование стало одним из крупнейших в данной области.

Были опрошены представители компаний из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Испании, Канады, Австралии и Сингапура. Они относились к оборонной отрасли, фармацевтике, здравоохранению, логистике и другим отраслям. Более чем четыре из десяти руководителей считают, что генеративный искусственный интеллект приведёт к сокращению численности персонала в их компаниях.

реклама

При этом большинство опрошенных говорят, что большого прогресса в деле внедрения ИИ в работу своих компаний они не добились. Глава Adecco полагает, что компаниям следует обучать своих собственных сотрудников работать с ИИ, а не нанимать для этого сторонних специалистов. По его мнению, почти все профессии будут затронуты влиянием искусственного интеллекта. Он может как отнимать рабочие места, так и создавать новые. В этом смысле ожидается примерный паритет.

Разрабатывающие и внедряющие искусственный интеллект компании уверяют, что он уменьшит время на выполнение рутинных задач и повысит эффективность сотрудников. Никаких подтверждений этому пока не появлялось. Тем временем, Илон Маск полагает, что ИИ приведёт к потере работы большинством людей на планете.

Похожий опрос от занимающейся разработкой программного обеспечения компании Beautiful.ai в марте охватил свыше 3000 менеджеров. Более половины из них говорят, что собираются заменить своих сотрудников инструментами ИИ уже в этом году, что позволит им сэкономить на зарплате. Большинство уверены, что если даже сотрудников не увольнять, можно будет уменьшить им зарплату.

Исследование в прошлом сентябре дало прогноз, согласно которому к 2030 году ИИ лишит рабочих мест более 2 млн человек только в США. Более радикальный прогноз говорил о влиянии на 300 млн рабочих мест по всему миру.